В Китае во время аварии автобуса, перевозившего людей на карантин по COVID-19, погибло 27 человек
На горной автодороге в юго-западной китайской провинции Гуйчжоу перевернулся автобус, который перевозил людей в карантинный центр COVID-19.
В результате аварии погибло 27 человек, еще 20 были ранены. При этом за все время эпидемии, начавшейся 3 года назад, в этой провинции от коронавируса умерло всего 2 человека.
Сейчас на Гуйчжоу приходится примерно 70% всех новых заражений в стране. Такую информацию опубликовало агентство Reuters.
По информации The Guardian, автобус был официальным транспортным средством, которое использовалось для транспортировки людей в изоляцию.
Авария активно обсуждалась в китайской социальной сети Weibo. Но многие гневные посты быстро исчезли из-за цензуры.
Одна из женщин рассказала в комментариях, что в аварии погибла ее мать, которая была очень осторожна и не выходила из дома во время действия коронавирусных ограничений.
Китай жестко придерживается политики «нулевого COVID», которая требует полного искоренения вируса с помощью жестких мер, включая полные блокировки и постоянное тестирование миллионов людей.
Между тем в других странах мира отменен практически все коронавирусные ограничения, а Джо Байден заявил, что пандемия завершена.
Опубликовано: Светлана Репина
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