В Омске мужчина попытался помочь плачущей женщине, за что был зарезан ее мужем
Молодой человек хотел заступиться за обиженную женщину, которая плакала. Завязался конфликт, в итоге благородство 21-летнего парня стоило ему жизни. Смерть наступила от ножевого ранения.
Тело пострадавшего было найдено в подъезде дома на улице Энтузиастов в городе Омске.
Подозреваемого в убийстве уже задержали, им оказался 29-летний мужчина, живущий в доме поблизости. Как выяснилось, у него уже была судимость ранее.
Пресс-служба СУСК РФ по Омской области:
"По версии следствия, около двух часов ночи 17 сентября потерпевший вместе с другом, увидев на улице плачущую женщину, заступились за нее перед ее супругом. В ходе конфликта супруг женщины ударил ножом в грудь потерпевшего, причинив смертельное ранение. С места преступления изъят нож, а также другие предметы"
По факту преступления возбуждено уголовное дело об убийстве. Подозреваемый взят под арест.
Опубликовано: Храмова Оксана
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В Омске мужчина попытался помочь плачущей женщине, за что был зарезан ее мужем
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