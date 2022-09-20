Цирковая гимнастка сорвалась во время выполнения опасного номера и упала на глазах у зрителей

Инцидент произошел в Омске. Артистка выступала с гастролирующим Цирком Филатовых. Воздушная гимнастка делала опасный трюк без страховки и чуть не разбилась.

Пугающее падение попало на видео. Кадры показывают, как девушка в последний момент перед падением пытается схватиться за ногу партнера(он же - ее супруг).

Попытка не удалась, и артистка сорвалась вниз под испуганные возгласы публики.

Девушке несказанно повезло, она не получила серьезных травм, даже смогла подняться и уйти со сцены на своих ногах. Теперь за ней будут наблюдать медики.

Гимнастка рассчитывает примерно через месяц продолжить свои выступления.

Пресс-служба цирка:

"Это издержки работы. В цирке риск есть всегда. Артисты это понимают"