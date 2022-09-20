Цирковая гимнастка сорвалась во время выполнения опасного номера и упала на глазах у зрителей
Инцидент произошел в Омске. Артистка выступала с гастролирующим Цирком Филатовых. Воздушная гимнастка делала опасный трюк без страховки и чуть не разбилась.
Пугающее падение попало на видео. Кадры показывают, как девушка в последний момент перед падением пытается схватиться за ногу партнера(он же - ее супруг).
Попытка не удалась, и артистка сорвалась вниз под испуганные возгласы публики.
Девушке несказанно повезло, она не получила серьезных травм, даже смогла подняться и уйти со сцены на своих ногах. Теперь за ней будут наблюдать медики.
Гимнастка рассчитывает примерно через месяц продолжить свои выступления.
Пресс-служба цирка:
"Это издержки работы. В цирке риск есть всегда. Артисты это понимают"
«Со сцены ушла своими ножками, с ней всё нормально. В цирке такое бывает»
Опубликовано: Храмова Оксана
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