На АЭС в Германии произошла утечка

Министерство окружающей среды Германии сообщило в понедельник об утечке на баварской АЭС Isar 2. Это одна из трех действующих в стране атомных электростанций, сообщает ARD.

Оператор атомной электростанции Isar 2 на юге Германии, компания E.ON PreussenElektra , сообщила Министерству окружающей среды, что утечка "не представляет угрозы безопасности, но может потребовать ремонтных работ".

Если, согласно правительственному плану резервного копирования атомной энергии, станция будет работать после 31 декабря 2022 года, то в октябре потребуется недельный технический перерыв, в течение которого будет простой. До тех пор реактор может работать нормально.

Германия хотела отказаться от производства атомной энергии, но этим планам помешал энергетический кризис, вызванный началом российской спецоперации в Украине.

В начале сентября министр экономики Роберт Хабек объявил, что две из трех действующих в настоящее время в Германии атомных электростанций — Isar 2 и Neckarwestheim — должны служить аварийными электростанциями и вырабатывать энергию как минимум до середины апреля 2023 года.

"Эти электростанции при необходимости смогут внести дополнительный вклад в энергосистему юга Германии зимой 2022/23 года. ы придерживаемся поэтапного отказа от атомной энергетики в соответствии с положениями закона об атомной энергетике", — сказал политик.

Как утверждал Хабек, Германия имеет "очень высокую надежность электроснабжения в системе электроснабжения", но является частью европейской электроэнергетической системы, где существует "ряд неопределенных факторов". Он упомянул ограничения на поставки российского газа, проблемы с некоторыми атомными электростанциями во Франции и летнюю засуху, которая уменьшила производство на гидроэлектростанциях в соседних странах.