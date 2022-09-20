Fars: Иран будет закупать 9 млрд кубометров газа у России ежедневно
Издание Fars уведомляет, что правительство России будет продавать Ирану 9 миллиардов кубометров газа каждый день.
20 сентября газета Fars сообщила, что в рамках соглашения между российским "Газпромом" и Иранской нефтегазовой компанией вскоре Иран начнёт покупать у России 9 миллиардов кубометров газа на ежедневной основе. Со ссылкой на министра нефти Ирана в Fars заявили, что российский газ будет использоваться как для внутренних нужд страны, так и для поставок в другие государства.
Известно, что ранее Россия и Иран заключили меморандум об стратегическом партнёрстве и взаимопонимании на сумму в 40 миллиардов долларов.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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