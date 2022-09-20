Лещенко назвал призыв Пугачёвой внести её в иноагенты способом защитить мужа

Певец Лев Лещенко встал на защиту Аллы Пугаёвой, которая в ответ на признание мужа Максима Галкина иноагентом, попросила присвоить ей такой же статус. Музыкант назвал это способом защиты возлюбленного.

Лев Лещенко убеждён, что его коллега Алла Пугачёва защищала близкого человека, как сделал бы любой. Об этом сообщает "Абзац"

Артист считает так: "Меня это не удивило. Она встала на защиту не политических, а нравственных сентенций своего мужа. Если мы декларируем тезис, что мы своих не бросаем, то она как человек в семье больше, наверное, чем свой, поэтому она такое заявление сделала. Ее право говорить так".

Лещенко отмечает, что Алла Борисовна почти не затрагивала политику, подчёркивая личные качества муж Максима Галкина, но многие увидели в ее просьбе "сделать" её иноагентом вслед за суженым политический подоплёку.

Присутствует информация, что певица прибыла в российскую столицу для того, чтобы просить за мужа российские власти. Это произошло до того признания Галкина иноагентом. Пугачева активно просила "простить" комика, но ей было отказано в просьбе и Песковым, и Медведевым.