Медведев: референдумы о вхождении Донбасса и Херсона в РФ изменят мир

Экс-президент России Дмитрий Медведев рассказал об изменениях, которые ожидают мир после вхождения Донбасса и Херсона в состав РФ.

Утром 20 сентября бывший российский президент Дмитрий Медведев опубликовал новый пост в своём Telegram-канале, где публично заявил, что после проведения уже анонсированных референдумов по вхождению ДНР, ЛНР и Херсонской области в состав России трансформация мира навсегда изменится.

По словам Медведева, это связано с тем, что Луганская, Донецкая и Херсонская области уже никогда не смогут выйти из состава России, поскольку Москва сделает всё для защиты своих новых территорий.