Медведев: референдумы о вхождении Донбасса и Херсона в РФ изменят мир
Экс-президент России Дмитрий Медведев рассказал об изменениях, которые ожидают мир после вхождения Донбасса и Херсона в состав РФ.
Утром 20 сентября бывший российский президент Дмитрий Медведев опубликовал новый пост в своём Telegram-канале, где публично заявил, что после проведения уже анонсированных референдумов по вхождению ДНР, ЛНР и Херсонской области в состав России трансформация мира навсегда изменится.
По словам Медведева, это связано с тем, что Луганская, Донецкая и Херсонская области уже никогда не смогут выйти из состава России, поскольку Москва сделает всё для защиты своих новых территорий.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Снайперы РФ уничтожили десятки важных целей из винтовки «Сумрак» в Украине
PepsiCo объявила о полном прекращении производства Pepsi, 7UP и Mountain Dew в России
Стратегические ракетоносцы ВКС России Ту-95МС замечены в небе над Херсоном
Премьера новой передачи Малахова состоится 26 сентября на канале Россия
Reuters: Россия расширила ударную зону спецоперации в Украине