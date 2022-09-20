Что нужно есть вечером, чтобы побороть бессонницу

Некоторые продукты помогают быстрее уснуть. Их нужно употребить за несколько часов перед ночным отдыхом. И кстати, рекомендуемый при бессоннице перекус не вызывает прибавку в весе.

По мнению терапевта Ольги Усатовой, тем, у кого есть проблемы со сном, можно порекомендовать орехи - подойдут кунжут, кешью, миндаль, фундук, фисташки.

В орехах много аминокислоты, из которой синтезируется мелатонин, а он-то и влияет на хороший сон.

Чтобы не поправиться от такого довольно калорийного перекуса, специалист советует съесть небольшую горсточку орешков. И сделать это надо не позднее, чем за три часа до отхода ко сну.

Успокаивающе действуют на нервную систему морепродукты (креветки, раки, омары), жирные сорта морской рыбы (лосось, палтус), филе индейки или кролика.

Не вызовут лишнего веса и бобовые, в умеренных дозах, конечно. Это могут быть фасоль или чечевица. Очень полезно употреблять перед сном кисломолочные продукты - ряженку или кефир.

Продукты эти полезны и в разумных количествах не вызовут проблем с фигурой. И лучше всего есть их не сразу перед сном, а за 2-3 часа.