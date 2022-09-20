В Беларуси заявили о начале горячей фазы Третьей мировой войны

Белорусский парламентарий Владимир Андрейченко заявил, что Третья мировая война с коллективным Западом уже началась и находится в горячей фазе.

20 сентября Спикер Палаты представителей Национального собрания Беларуси Владимир Андрейченко в ходе открытия сессии нижней палаты белорусского парламента заявил, что в настоящее время идёт Третья мировая война в «экономике, международных отношения и людских головах» с коллективным Западом, который не может признать своё поражение.

Андрейченко убеждён, что одержать победу в данном сражении может одержать лишь сильное государство, которое основывается на национальных традициях, где каждый гражданин несёт «личную ответственность за судьбу нашей родины».

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 















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