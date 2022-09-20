Ким Кардашьян купила дом Синди Кроуфорд
Роскошный особняк с шикарным видом на Тихий океан обошелся бизнесвумен в 70 миллионов долларов.
Ким Кардашьян потратила круглую сумму на покупку нового особняка. 41-летняя американская телезвезда стала собственницей виллы, которая когда-то принадлежала супермодели Синди Кроуфорд, сообщает Космополитен.
На эту покупку мать четверых детей потратила 70 миллионов долларов. Огромное поместье находится в Малибу, на утесе с видом на Тихий океан. Кардашьян хочет использовать особняк для отдыха с семьей.
В новом доме 4 спальни, 5 ванных, а из каждого окна — шикарный вид. Кроме того, имеется множество комнат для развлечения: игровые, кинотеатр, столовые, бассейн, спортзал.
Предыдущим владельцем поместья был Адам Вайс, он выкупил его у Синди Кроуфорд 4 года назад за 45 миллионов долларов.
У Ким также есть роскошный дом в Хидден-Хиллз, который был построен в браке с Канье Уэстом, и много других домов в окрестностях Южной Калифорнии.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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