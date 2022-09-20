Госдума ввела понятия «мобилизация», «военное положение» и «военное время» в УК РФ

Представители российской Госдумы ввели в Уголовный кодекс страны такие понятия как "военное положение", "военное время" и "мобилизация".

Днём 20 сентября ряд российских депутатов Государственной думы предложили к рассмотрению законопроект, вводящий уголовную ответственность за добровольную сдачу в плен в условиях мобилизации, военного положения или военного времени. Также предлагается ввести уголовное наказание за мародёрство.

Примечательно, что на текущий момент в России не объявлена всеобщая мобилизация, а также военное положение или режим военного времени.