Госдума ввела понятия «мобилизация», «военное положение» и «военное время» в УК РФ
Представители российской Госдумы ввели в Уголовный кодекс страны такие понятия как "военное положение", "военное время" и "мобилизация".
Днём 20 сентября ряд российских депутатов Государственной думы предложили к рассмотрению законопроект, вводящий уголовную ответственность за добровольную сдачу в плен в условиях мобилизации, военного положения или военного времени. Также предлагается ввести уголовное наказание за мародёрство.
Примечательно, что на текущий момент в России не объявлена всеобщая мобилизация, а также военное положение или режим военного времени.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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