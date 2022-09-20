В Великобритании закончился национальный траур

В Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии закончился национальный траур, введенный после смерти королевы Елизаветы II, поэтому во вторник утром флаги снова подняли на полную высоту мачт.

Меж тем, траур в королевской семье продлится еще неделю.

В течение этого времени члены королевской семьи не будут посещать какие-либо публичные мероприятия. Букингемский дворец также объявил, что служащие королевского двора, чиновники и солдаты, выполняющие церемониальные обязанности, также будут подвергнуты продолжительному трауру

Королева Елизавета II скончалась в четверг, 8 сентября, в замке Балморал в Шотландии в возрасте 96 лет. Она занимала трон 70 лет и 214 дней, что сделало ее самым продолжительным правящим британским монархом в истории и вторым по продолжительности правлением - среди тех, чьи даты задокументированы - в мировой истории после Людовика XIV, короля Франции в 17 и 18 веках.

В понедельник в Вестминстерском аббатстве в Лондоне и в часовне св. Георгия, в Виндзорском замке состоялись похороны Елизаветы II.

Гроб с ее телом был помещен в могилу вечером в небольшой часовне памяти Георга VI в часовне св. Георгия.