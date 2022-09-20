Рогов: Запорожье возвращается домой

Представитель ВГА Запорожской области анонсировал начало референдума о вхождении региона в состав России.

20 сентября председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, после проведения Общенародного форума о территориальном статусе Запорожской области, рассказал своей аудитории в Telegram о том, что «Запорожье возвращается домой».

Также Рогов уточнил, что долгожданный референдум о вхождении Запорожской области в состав России должен состояться в течение ближайших нескольких дней, благодаря призывам мирных жителей с соответствующей просьбой к администрации региона.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 















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