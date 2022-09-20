Рогов: Запорожье переименуют в Запорожский край после вхождения в состав РФ

Глава администрации Запорожской области Владимир Рогов утверждает, что его регион могут назвать Запорожским краем.

Во вторник вечером глава совета временной гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что с 23 по 27 сентября в регионе состоится референдум, посвящённый вопросу присоединения его территорий к регулярному составу Российской Федерации.

При этом Рогов отметил, что если жители Запорожья проголосуют за то, чтобы область стала частью России, что будет целесообразным переименовать Запорожскую область в Запорожский край.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 















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