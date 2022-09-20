Израиль обещает начать добычу газа на спорном месторождении

Премьер-министр Израиля Яир Лапид пообещал начать добычу на спорном месторождении природного газа в Средиземном море в кратчайшие сроки.

Это создает угрозу усиления напряженности в отношениях с ливанской группировкой боевиков «Хизбалла».

США в течение длительного времени пытаются урегулировать спор о морской границе между двумя государствами.

Официальные лица говорят, что некоторый прогресс в переговорах уже есть, но для достижения окончательного соглашения нужно больше времени.

По словам Лапида, необходимо достичь соглашения с Ливаном, поскольку это принесет пользу обеим странам и будет способствовать укреплению региональной стабильности.

При этом он подчеркнул, что добыча газа на месторождении в Карише не связана с данными переговорами и не требует чьего-либо одобрения.

Израиль ранее заявил, что Каришское месторождение находится в пределах его экономической зоны, признанной ООН, и установил там газовую платформу.

Но Ливан утверждает, что месторождение находится в спорных водах Средиземного моря. В июле израильские военные сбили три беспилотника «Хизбаллы», которые пролетели над Каришем.

Лидер «Хизбаллы» предупредил Израиль что «любая рука», которая попытается украсть богатство Ливана, «будет отрезана».