Израиль обещает начать добычу газа на спорном месторождении
Премьер-министр Израиля Яир Лапид пообещал начать добычу на спорном месторождении природного газа в Средиземном море в кратчайшие сроки.
Это создает угрозу усиления напряженности в отношениях с ливанской группировкой боевиков «Хизбалла».
США в течение длительного времени пытаются урегулировать спор о морской границе между двумя государствами.
Официальные лица говорят, что некоторый прогресс в переговорах уже есть, но для достижения окончательного соглашения нужно больше времени.
По словам Лапида, необходимо достичь соглашения с Ливаном, поскольку это принесет пользу обеим странам и будет способствовать укреплению региональной стабильности.
При этом он подчеркнул, что добыча газа на месторождении в Карише не связана с данными переговорами и не требует чьего-либо одобрения.
Израиль ранее заявил, что Каришское месторождение находится в пределах его экономической зоны, признанной ООН, и установил там газовую платформу.
Но Ливан утверждает, что месторождение находится в спорных водах Средиземного моря. В июле израильские военные сбили три беспилотника «Хизбаллы», которые пролетели над Каришем.
Лидер «Хизбаллы» предупредил Израиль что «любая рука», которая попытается украсть богатство Ливана, «будет отрезана».
Опубликовано: Светлана Репина
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