Картаполов: всеобщей мобилизации в России не будет
Глава Комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов утверждает, что в России не объявят всеобщую мобилизацию.
Представитель Госдумы России по обороне Андрей Картаполов уведомляет, что в РФ не будет объявлена всеобщая мобилизация, а профильные законы, одобренные представителями Думы, принимаются не конкретно под спецоперацию в Украине, а на всё дальнейшее время существования российского государства.
При этом Картаполов отмечает, что в некоторых областях и регонах России могут объявить режим контртеррористической операции с установлением комендантского часа.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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