Картаполов: в регионах России объявят режим контртеррористической операции

Вечером вторника член Государственной думы РФ по вопросам обороны Андрей Картаполов сообщил, что в некоторых регионах страны могут объявить контртеррористический режим.

Вечером 20 сентября лидер думского комитета по обороне Андрей Картаполов сообщил, что в Российской Федерации не будет объявлена всеобщая воинская мобилизация, однако в некоторых регионах России могут объявить аналог военного положения с комендантским часом для простых граждан.

По мнению Картаполова, подобный режим военного положения будет походить на режим контртеррористической операции, введённый в Ставропольском крае в годы конфликта между Россией и Чечнёй.