В обычной красноярской квартире обосновалось семейство сурикатов

Стая необычных квартирантов из южноафриканской саванны насчитывает 13 особей.

Семья Чачило из сибирского Красноярска заинтересовалась сурикатами в начале 90-х после просмотра документального фильма на одном из каналов.

Первое животное, названное Оскаром, они завели в 2014 году. Со временем число сурикатов продолжало увеличиваться как за счет отказников, с которыми не справились другие хозяева, так и естественным путем.

«Сурикат является полноценным членом семьи, в которой он живет. Он всегда будет участником всех событий: будь то приготовление пищи или просмотр телевизора», – отмечает владелец экзотического животного Игорь Чачило.

Шустрые и любознательные зверьки пролезут везде и легко могут что-нибудь разбить. Поэтому полки в шкафах остаются пустыми.

Сурикаты не любят оставаться одни, и, когда хозяева уходят, то включают им мультфильмы. А еще животные обожают выглядывать в окно, рассматривая внешний мир с высоты 9 этажа.