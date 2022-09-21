В обычной красноярской квартире обосновалось семейство сурикатов
Стая необычных квартирантов из южноафриканской саванны насчитывает 13 особей.
Семья Чачило из сибирского Красноярска заинтересовалась сурикатами в начале 90-х после просмотра документального фильма на одном из каналов.
Первое животное, названное Оскаром, они завели в 2014 году. Со временем число сурикатов продолжало увеличиваться как за счет отказников, с которыми не справились другие хозяева, так и естественным путем.
«Сурикат является полноценным членом семьи, в которой он живет. Он всегда будет участником всех событий: будь то приготовление пищи или просмотр телевизора», – отмечает владелец экзотического животного Игорь Чачило.
Шустрые и любознательные зверьки пролезут везде и легко могут что-нибудь разбить. Поэтому полки в шкафах остаются пустыми.
Сурикаты не любят оставаться одни, и, когда хозяева уходят, то включают им мультфильмы. А еще животные обожают выглядывать в окно, рассматривая внешний мир с высоты 9 этажа.
Опубликовано: Храмова Оксана
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