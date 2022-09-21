В Италии грибники в погоне за урожаем ломают машины конкурентов

Странный инцидент произошел в минувшие выходные в итальянском городе Сан-Марчелло-Пительо в Тоскане. Кто-то расставил на дорогах ловушки для автомобилей.

По дороге в Праторси были рассыпаны стальные шипы, которые могут проколоть шины. Мэр города не скрывает горечи и пишет в соцсетях, что это нападение грибников. Происходит это как раз тогда, когда в окрестных лесах начался грибной сезон.

Мэр утверждает, что "стальные капканы" могли раскидать местные грибники, многочисленные приехавшие из других мест. Атака могла быть нацелена на местных полицейских. Кто-то хотел помешать им патрулировать леса и выписывать билеты, но это могла быть и "война грибников", стремящаяся устранить конкуренцию.

Для того, чтобы отправиться на "тихую охоту" в лес, нужно получить официальное разрешение на сбор грибов и ограничиться всего тремя килограммами в день. Разрешения платны и выдаются на определенный срок.

Документ необходимо предъявить при досмотре лесником вместе с документом, удостоверяющим личность. Отдельные разрешения и более высокие сборы применяются для коммерческого сбора, когда грибы предназначены для продажи.

Кроме того, в некоторых районах действует строгий местный закон, запрещающий сбор грибов по пятницам. Так обстоит дело в муниципалитетах Абетоне Кутильяно, Сан Марчелло Пительо и Самбука Пистойезе.