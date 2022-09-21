В России начались мобилизационные мероприятия по призыву в ВС РФ
На территории России начались мобилизационные мероприятия, после подписания соответствующего указа президентом РФ Владимиром Путиным.
21 сентября в России начались мобилизационные мероприятия по призыву военную службу в Вооруженные Силы Российской Федерации, после подписания президентом РФ Владимиром Путиным указа об объявлении частичной мобилизации в стране.
Путин отметил, что данная мера является вынужденной, так как «мы не имеем морального права отдать близких нам людей на растерзание палачам», поэту специальную военную операцию на Украине необходимо закончить в кратчайшие сроки.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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