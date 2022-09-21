Валентина Матвиенко: все мобилизованные граждане получат льготы участников спецоперации

Председатель Совета Федерации заявила, что на мобилизованных граждан будут распространяться льготы участников специальной операции в Украине.

На открытии осенней сессии верхней палаты парламента председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что на всех мобилизованных граждан будут распространяться льготы, которые предусмотрены для участников специальной операции в Украине.

"Мы продолжим делать все, чтобы поддержать участников спецоперации. Это медицинские, налоговые льготы, доплаты к пенсии и возможность получить дополнительное профессиональное образование. Все эти льготы будут распространяться и на мобилизованных граждан", — сказала председатель Совета Федераций.

Валентина Матвиенко рассказала о том, что поправки в законодательство о трудовом обеспечении участников спецоперации в Украине уже готовятся.