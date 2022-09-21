Муцениеце о Прилучном: «Мы повязаны на всю жизнь»

Артистка призналась, что не была готова к таким переменам в личной жизни бывшего мужа, но все равно пожелала ему счастья в новом браке.

Агата Муцениеце высказалась в связи с переменами в личной жизни экс-мужа Павла Прилучного. По словам актрисы, женитьба звезды «Мажора» стала для нее неожиданностью, сообщает КП.

О свадьбе Павла Прилучного с Зепюр Брутян артистка узнала от знакомых и призналась, что не была готова к такому повороту. 

«Нахожусь в ловушке. До меня информация долетает как всегда - или друзья звонят, или подписчики сообщают. Мы на всю жизнь повязаны. Мы родители. Мы на самом деле потратили друг на друга большой кусок жизни», — рассказала Агата в YouTube-шоу «Сама Меньшова».

Муцениеце удивлена, что Прилучный не позвал на свадьбу ее и детей. Еще больше артистку расстроили душераздирающие признания бывшего супруга. По  словам Павла, для него последние годы жизни с Агатой стали адом. Мужчина также осудил артистку за то, что она вывалила на всю страну грязное белье.

Муцениеце посоветовала экс-мужу публично раскаяться. Она считает, что Прилучному должно быть стыдно за те поступки, из-за которых развалился их брак.

При этом Агата пожелала бывшему счастья с Брутян.

Опубликовано: Светлана Гаврусева

 

 















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