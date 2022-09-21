Экс-ректор МАИ Геращенко погиб в результате несчастного случая в университете

Бывший ректор МАИ Анатолий Геращенко скончался в результате несчастного случая в стенах учебного заведения.

Пресс-служба Московского авиационного института уведомляет, что сегодня в результате некого несчастного случая скончался бывший ректор университета Анатолий Геращенко. О причинах и характере трагедии ничего неизвестно, однако сотрудники учебного заведения уже выразили слова соболезнований родным и близким погибшего.

Отмечается, что для расследования трагедии, которая привела к гибели Анатолия Геращенко, привлекут специальную комиссию, куда войдут сотрудники Министерства образования и науки.