Экс-ректор МАИ Геращенко погиб в результате несчастного случая в университете
Бывший ректор МАИ Анатолий Геращенко скончался в результате несчастного случая в стенах учебного заведения.
Пресс-служба Московского авиационного института уведомляет, что сегодня в результате некого несчастного случая скончался бывший ректор университета Анатолий Геращенко. О причинах и характере трагедии ничего неизвестно, однако сотрудники учебного заведения уже выразили слова соболезнований родным и близким погибшего.
Отмечается, что для расследования трагедии, которая привела к гибели Анатолия Геращенко, привлекут специальную комиссию, куда войдут сотрудники Министерства образования и науки.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Песков: Путин решил скрыть информацию о количестве мобилизуемых
Николая Носкова после 2-ух инсультов привезли в инвалидной коляске на Русское радио
Путин объявил о мобилизации в России
Тысячи жителей Брюсселя вышли на акцию протеста против роста цен
Кадыров заявил о переходе к новой тактике на Украине