Экс-ректор МАИ Геращенко погиб в результате несчастного случая в университете

Бывший ректор МАИ Анатолий Геращенко скончался в результате несчастного случая в стенах учебного заведения.

Пресс-служба Московского авиационного института уведомляет, что сегодня в результате некого несчастного случая скончался бывший ректор университета Анатолий Геращенко. О причинах и характере трагедии ничего неизвестно, однако сотрудники учебного заведения уже выразили слова соболезнований родным и близким погибшего.

Отмечается, что для расследования трагедии, которая привела к гибели Анатолия Геращенко, привлекут специальную комиссию, куда войдут сотрудники Министерства образования и науки.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 















{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:


 

 