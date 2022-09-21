В России ужесточили ответственность за уклонение от мобилизации и воинской службы

Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в связи с проведением специальной военной операции в Украине с 21 сентября. Министр обороны Шойгу уточнил, что мобилизации подлежат около 300 тысяч человек.

В российском законе «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» ответственность россиян за уклонение от нее не прописана. В статье 21 говориться, что при объявлении мобилизации граждане РФ, подлежащие призыву на военную службу, обязаны явиться на сборные пункты в установленные сроки, указанные в мобилизационных предписаниях или повестках военных комиссариатов. Кроме того, в законе значит, что россияне, состоящие на воинском учете, с момента объявления мобилизации не могут выезжать с места жительства без специального разрешения.

В статье 328 УК РФ («Уклонение от прохождения военной и альтернативной службы») говориться, что за уклонение без законных оснований и освобождение от службы, призывник наказывается штрафом в размере 200 тысяч рублей или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период до 1,5 лет, или принудительными работами сроком до 2 лет, или арестом до 6 месяцев, или лишением свободы сроком до 2 лет.

Есть и другая статья 21.5 в КоАП РФ — «О неисполнении гражданами обязанностей по воинскому учету». По ней за неявку россиянина состоящего или обязанного состоять на воинском учете по вызову предусмотрен штраф в размере от 500 до 3000 российских рублей.

Уголовная ответственность применяется к злостным нарушителям закона о воинской службе. Например, если россиянина призвали, а он уехал за границу на срок более полугода и не предупредил военный комиссариат, однако явился по прибытию на родину — это административная ответственность. А вот если россиянин систематически нарушает закон и избегает призыва — это злостное и уголовное преступление.

Ранее Совет Федерации одобрил поправки в УК РФ «О военной службе». Теперь преступления против военной службы в условиях вооруженного конфликта и в период мобилизации или военного положения считаются отягчающим обстоятельством. За самовольное оставление место службы в эти периоды или неявку призывники будут нести уголовную ответственность. Кроме того, за добровольную сдачу в плен грозит от 3 до 10 лет заключения, а за мародерство — до 15 лет.