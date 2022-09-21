В Крыму и Севастополе поддержали решение о частичной мобилизации

Главы субъектов Аксенов и Разважаев заявили о начале подготовки к мобилизационным мероприятиям в регионах.

В среду днем РИА Новости в Крыму сообщают, что в Севастополе и Крыму началась подготовка к частичной мобилизации. Об этом по итогам обращения президента России Владимира Путина сообщили главы субъектов Сергей Аксенов и Михаил Развозжаев. Крымчане едины в поддержке президента и его решений в том числе в проведении частичной мобилизации- об этом заявил сегодня в своем телеграмм-канале глава Крыма Сергей Аксенов.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев также сообщил, что во исполнение поручения президента уже создают призывную комиссию, которую он сам возглавит. Глава Севастополя заявил ,что Россия сильная держава и она со всем справится.