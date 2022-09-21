Си Цзиньпин призвал армию Китая готовиться к новой войне

Китайский лидер Си Цзиньпин призвал вооружённые силы Китая начать подготовку к участию в вооружённом столкновении.

21 сентября в Пекине прошёл семинар, посвящённой национальной обороне Китая, в рамках которого китайский лидер Си Цзиньпин призвал вооружённые силы КНР сфокусировать все свои усилия на подготовке к участию в реальных военных действиях. В тот же день Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России.

Примечательно, что после недавнего саммита ШОС в Узбекистане ряд западных информагентств сообщили о резком усилении российско-китайского сотрудничества, в том числе военного.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 















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