Фестиваль "Молодежь- за Союзное государство" наградил победителей конкурса молодежной песни
В зале "Губернский" города Смоленска состоялась церемония награждения победителей конкурса молодежной песни фестиваля "Молодежь- за Союзное государство".
В зале "Губернский" города Смоленска состоялась церемония награждения победителей конкурса молодежной песни фестиваля "Молодежь- за Союзное государство". Член жюри Ася Компаниец, выступая на церемонии, подметила, что прошедший фестиваль был очень уникальной историей и жюри постаралось "выбрать лучших из лучших", хотя в целом, по ее мнению, победила дружба.
Председатель жюри Александр Еловских, в свою очередь, отметил, что "стоять на сцене фестиваля- уже победа" и выразил уверенность в том, что среди участников конкурса молодежной песни нынешнего года имеются уникальные артисты, которые совсем скоро засияют на эстраде России и Белоруссии. Также он призвал не расстраиваться тех, кто не получил каких-либо мест в ходе конкурса. "Самое главное- не места, а жизнь, в которой будет много препятствий и побед. Не останавливайтесь, идите к своей мечте, верьте в свое призвание",- также сказал он. Звание лауреата и диплом первой степени жюри решило присудить Анастасии Щербаковой и Ольге Булай, звание лауреата и диплом второй степени - Карине Ромыш и Алексею Сусленикову, звание лауреата и диплом третьей степени - Екатерине Иваний, Маргарите Шибаевой и Алине Бурачевской.
Опубликовано: Герман Напольский
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Больницы Николаева заполнены солдатами ВСУ, наступавшими под Херсоном
19Fortyfive: Байден может лишиться власти после заявлений о войне с Китаем
Путин объявил о мобилизации в России
Дачные эксперты подсказали, как обработать на зиму участок, где росла картошка
Кадыров заявил о переходе к новой тактике на Украине