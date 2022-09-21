Фестиваль "Молодежь- за Союзное государство" наградил победителей конкурса молодежной песни

В зале "Губернский" города Смоленска состоялась церемония награждения победителей конкурса молодежной песни фестиваля "Молодежь- за Союзное государство".

В зале "Губернский" города Смоленска состоялась церемония награждения победителей конкурса молодежной песни фестиваля "Молодежь- за Союзное государство". Член жюри Ася Компаниец, выступая на церемонии, подметила, что прошедший фестиваль был очень уникальной историей и жюри постаралось "выбрать лучших из лучших", хотя в целом, по ее мнению, победила дружба.

Председатель жюри Александр Еловских, в свою очередь, отметил, что "стоять на сцене фестиваля- уже победа" и выразил уверенность в том, что среди участников конкурса молодежной песни нынешнего года имеются уникальные артисты, которые совсем скоро засияют на эстраде России и Белоруссии. Также он призвал не расстраиваться тех, кто не получил каких-либо мест в ходе конкурса. "Самое главное- не места, а жизнь, в которой будет много препятствий и побед. Не останавливайтесь, идите к своей мечте, верьте в свое призвание",- также сказал он. Звание лауреата и диплом первой степени жюри решило присудить Анастасии Щербаковой и Ольге Булай, звание лауреата и диплом второй степени - Карине Ромыш и Алексею Сусленикову, звание лауреата и диплом третьей степени - Екатерине Иваний, Маргарите Шибаевой и Алине Бурачевской.