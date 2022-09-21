Ученые объяснили, почему зеленый чай полезен людям за шестьдесят

Популярный напиток может стать настоящей панацеей от болезни Альцгеймера и других возрастных изменений в мозге.

Ученые Калифорнийского университете США выявили в зеленом чае соединения, которые могут разрушать аномальные скопления в мозге тау-белка, что вызывают болезнь Альцгеймера, а также другие нейровегетативные заболевания.

Молекула галлат эпигаллокатехина (EGCG) разрушает длинные нити тау-белка, образующие нейрофибриллярные клубки.

«Если бы мы смогли разрушить эти волокна, тогда мы смогли бы остановить гибель нейронов», - ранее подчеркнул профессор химии и биохимии Калифорнийского университета Дэвид Айзенберг.

Исследователи недавно описали процесс расщепления тау-белка. И выявили другие молекулы, работающие аналогичным образом, и при этом более эффективные при проникновении в ткани мозга.

Ученые изучили агрегаты тау-белка мозга людей, которые умерли от болезни Альцгеймера. И когда совместили их с EGCG, через 3 часа половина волокон разрушилась, а вторая - деградировала. Через сутки все фибриллярные клубки исчезли.

О наличии в зеленом чае EGCG эксперты знают не один год. Но лишь недавно возникла идея об использовании этих молекул как средства для лечения болезни Альцгеймера.