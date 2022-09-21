Захват предприятий «Роснефти» не помог Германии решить нефтяную проблему

В начале 2022 года Германия получила контроль над дочерней компанией «Газпрома», а сейчас – над немецкими нефтеперерабатывающими предприятиями «Роснефти».

Таким способом страна пытается обеспечить свою энергетическую независимость от России в преддверии введения запрета на поставки нефти из РФ. Но теперь Германии предстоит решить вопрос, где брать нефть для работы этих предприятий.

На днях немецкие власти взяли под контроль три нефтеперерабатывающих завода «Роснефти». Та в ответ подала протест и назвала конфискацию незаконной.

В «Роснефти» заявляют, что в данном случае речь идет об экспроприации активов, в которые российская сторона вложила 4,6 млрд евро.

Российская компания обещает сделать все возможное, вплоть до подачи исков в суд, чтобы защитить акционеров.

Нефть на эти предприятия поступает из России по нефтепроводу «Дружба» через Украину. Заводы были созданы специально для переработки этой нефти.

На российскую нефть, которая идет по этой магистрали, не распространяется предстоящее эмбарго. Однако Германия, как и Польша, уже отказались импортировать ее.

Германия может получать нефть из Казахстана, но она проходит через Россию, что дает Москве новые рычаги влияния на ЕС.

Еще одна альтернатива – нефть из США. Но для работы с любым новым видом нефти заводам требуется дорогостоящая модернизация.