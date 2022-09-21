Генерал США Ходжес угрожает уничтожить Черноморский флот России

Генерал США Бен Ходжес в ответ на сегодняшнее заявление Путина пригрозил уничтожить Черноморский флот.

Бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес прокомментировал изданию Daily Mail слова президента России Владимира Путина о ядерных угрозах Запада. Генерал-лейтенант США заявляет, что если Москва применит ядерное оружие на Украине, то ответ Вашингтона будет молниеносным и если не ядерным, то сокрушительным для Черноморского флота.

Экс-главком США Ходжес при этом уверяет, что такой ход событий маловероятен, но в случае применения Россией ядерного оружия, то ответная реакция президента США Джозефа Байдена будет очень жесткой.

Опубликовано: Елена Калиновская

 

 















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