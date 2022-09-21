Издание Al-Arabiya уведомляет, что Россия отдала Саудовской Аравии десять иностранцев, воевавших за Киев и попавших в плен в Украине и на Донбассе.

Информационное издание Al-Arabiya уведомляет, что Кремль, Киев и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман провели переговоры, в рамках которых Россия передала Саудовской Аравии десять иностранных военнопленных, которые воевали на стороне Украины и были задержаны российскими силами спецоперации.

По данным Al-Arabiya, в Саудовскую Аравию были отправлены пятеро британцев, один швед, один хорват, два гражданина США и один марокканец. Имена отпущенных из плена не разглашаются, однако Al-Arabiya показало фото, на которых среди освобождённых замечены и те иностранцы, которые были приговорены к смертной казни в ДНР.