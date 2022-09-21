Ученые назвали самый эффективный способ борьбы с пьянством, и это не кодирование
Наиболее эффективной оказалась социальная реклама, проводившая параллель между алкоголем и раком.
Ученые нашли эффективный способ, как убедить людей меньше пить. Это - социальная реклама о взаимосвязи рака и пристрастия к спиртным напиткам, сообщает Вокруг света.
Как известно, чрезмерное увлечение алкоголем приводит не только к онкологии, но и провоцирует ряд других проблем со здоровьем, в том числе - преждевременную смерть, недуги ЖКТ, болезни сердца и даже повышенный риск слабоумия.
Специалисты в рамках исследования провели несколько опросов. Участники были поделены на группы, и им показывали различные ролики о вреде спиртного.
Наиболее эффективной оказалась социальная реклама, проводившая параллель между алкоголем и раком и предлагающая подсчитывать количество выпитых порций напитка.
Этот ролик оказался единственным, после которого люди на самом деле завязали с вредной привычкой, на отказ ушло около 6 недель.
«Сочетание информации об онкологии и алкоголе с конкретным практическим действием (подсчетом выпитых напитков) приводит к сокращению людьми потребляемого алкоголя», - отметила профессор австралийского Института глобального здравоохранения Джорджа Симона Петтигрю.
«Многие сегодня не знают, что алкоголь — это канцероген. Но рассказать людям, что алкоголь вызывает рак — лишь часть решения проблемы. Мы должны рассказать также о способах снижения риска», — отметила Петтигрю.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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