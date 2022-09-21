The Telegraph: Германия погружается в худший экономический шок за последние 73 года из-за цен на газ
Немецкая экономика погружается в худший экономический шок за последние семь десятилетий, из-за роста цен на энергоресурсы.
21 сентября британская газета «Телеграф» заявила, что немецкая экономика находится на грани мощнейшего экономического шока впервые с 1949 года, о чём свидетельствуют данные Федерального статистического управления Германии.
Отмечается, что финансовая нагрузка увеличилась как для предприятий, так и для домохозяйств, которые остро ощущают последствия рекордной инфляции и роста цен, а также остановки российского магистрального газопровода «Северный поток», обеспечивающего Германию «голубым топливом».
Опубликовано: Диана Мудреченко
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