The Telegraph: Германия погружается в худший экономический шок за последние 73 года из-за цен на газ

Немецкая экономика погружается в худший экономический шок за последние семь десятилетий, из-за роста цен на энергоресурсы.

21 сентября британская газета «Телеграф» заявила, что немецкая экономика находится на грани мощнейшего экономического шока впервые с 1949 года, о чём свидетельствуют данные Федерального статистического управления Германии.

Отмечается, что финансовая нагрузка увеличилась как для предприятий, так и для домохозяйств, которые остро ощущают последствия рекордной инфляции и роста цен, а также остановки российского магистрального газопровода «Северный поток», обеспечивающего Германию «голубым топливом».