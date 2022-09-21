Двойной урожай: опытные дачники назвали все плюсы подзимнего сева моркови

Озимая морковь вырастает крупнее и сочнее, чем при весеннем посеве, такие технологии позволяют увеличить урожай.

Посеянная осенью морковь рано всходит, очень быстро растет и меньше болеет. Вредители тоже ее не портят: пока она всходит, насекомые еще не вышли из зимовки.

В результате озимая морковь вырастает крупнее и сочнее, чем при весеннем посеве. В итоге, используя такие технологии, можно получить двойной урожай.

Семена при осеннем севе нельзя замачивать, поливать. Просто - присыпать немного влажной землей. Они должны пройти период закалки, набухнуть и сразу пуститься в рост при весеннем потеплении. Весной их нужно полить - чтобы быстрее взошли.

Сеять нужно при наступлении стабильных заморозков, чтобы температура была минусовой. Можно даже в снег - в заранее подготовленную канавку. Грядку укрыть опавшими листьями.

Рядки для посадки прокопать заранее, пока еще земля не замерзла, сохранив расстояние не меньше 20 см. Предварительно грядку раскислить мелом либо золой, заправить компостом (10 л на 1 м) и суперфосфатом (20 гр. на 1 м).

Также заранее подготовить почву, которой потом будут засыпаться семена. И хранить ее отдельно - чтобы не замерзла. Можно использовать для этого смесь огородной земли и компоста. При тяжелой почве добавить песок.

Рано весной для более быстрого прогревания почвы грядку укрыть черной пленкой. Когда появятся всходы, пленку убрать и соорудить парник из агроволокна. В принципе, можно обойтись и без этого, тогда морковь просто взойдет немного позже.