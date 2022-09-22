Греция заявила о готовности к отключению российского газа и о возможности снабжения Болгарии

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в интервью Bloomberg News рассказал, что Греция планирует сократить свою зависимость от российского газа, как и другие страны Европы.

Глава правительства отметил, что его страна организовала поставки сжиженного природного газа, поскольку есть вероятность полного прекращения подачи энергоносителя из России.

При этом он признал, что такая подготовка обойдется в 50 млн евро в месяц в течение ближайшего полугода.

Вместе с тем Мицотакис отметил, что сейчас Греция может поставлять газ в Болгарию, поскольку доступ к российскому энергоносителю пока не прекращен.

Он уточнил, что энергетический кризис, разразившийся на фоне ситуации на Украине, позволил выявить и устранить проблемные места в использовании возобновляемых источников энергии.

Премьер-министр сказал, что правительство понимает необходимость оказания поддержки населения в эту непростую зиму и защитить граждан от резкого роста цен.

В Греции предусмотрены субсидии на оплату счетов за электроэнергию для организаций и домохозяйств в зависимости от объема потребления.

Одновременно введено ограничение на платежи компаниям, производящим электроэнергию, что фактически отменило надбавку к счетам.