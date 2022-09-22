Садоводы рассказали, чем осенью подкормить комнатные цветы, чтобы они стали здоровее
С сокращением светового дня и наступлением холодов многие растения чахнут, болеют, увядают. Но есть бесплатная добавка, которая творит чудеса.
Чтобы оживить комнатные цветы, опытные садоводы используют простое бесплатное средство - луковую шелуху.
На ее основе нужно приготовить настойку, которая насытит растения витаминами, питательными веществами и прочими ценными компонентами, которые способны оживить цветы.
Для этого горсть шелухи нужно засыпать в литровую банку, залить горячей водой (но не кипятком).
Настоять не меньше 5 часов, но лучше сделать это на ночь. Утром полученный состав процедить и полить цветки под корень.
Таким средством можно и опрыскивать комнатные растения - это эффективный способ защитить их от болезней.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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