Садоводы рассказали, чем осенью подкормить комнатные цветы, чтобы они стали здоровее

С сокращением светового дня и наступлением холодов многие растения чахнут, болеют, увядают. Но есть бесплатная добавка, которая творит чудеса.

Чтобы оживить комнатные цветы, опытные садоводы используют простое бесплатное средство - луковую шелуху.

На ее основе нужно приготовить настойку, которая насытит растения витаминами, питательными веществами и прочими ценными компонентами, которые способны оживить цветы.

Для этого горсть шелухи нужно засыпать в литровую банку, залить горячей водой (но не кипятком).

Настоять не меньше 5 часов, но лучше сделать это на ночь. Утром полученный состав процедить и полить цветки под корень. 

Таким средством можно и опрыскивать комнатные растения - это эффективный способ защитить их от болезней. 

Опубликовано: Светлана Гаврусева

 

 















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