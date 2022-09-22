Песков назвал ложью слухи о мобилизации 1 миллиона человек в России
Дмитрий Песков утверждает, что заявления о мобилизации до миллиона россиян не соответствуют действительности.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков прокомментировал растиражированные в СМИ слухи о том, что в рамках частичной военной мобилизации в зону спецоперации на Украине планируется отправить до одного миллиона человек. По словам Пескова, данные утверждения являются ложью.
Также Дмитрий Песков напомнил, что в рамках указа Владимира Путина о частичной мобилизации в России мобилизованными станут лишь до 300 тысяч россиян из числа вооружённых сил запаса.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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