Галкин сообщил об отмене концерта в Грузии осенью 2022 года
Комик Максим Галкин заявил, что его концерт в Тбилиси, запланированный на осень 2022 года, отменён.
Ведущий, юморист и ведущий телевидения Максим Галкин заявил, что его выступление в главном городе Грузии Тбилиси не состоится осенью текущего года.
Комик сообщил, что концерт переносится на февраль 2023-го по техническим причинам. Такую информацию передает издание "Газета.ру".
Шоумен утверждает, что выступление состоится 11 февраля. Перенесена не только дата шоу, но и место проведения шоу. Галкин будет выступать не в Дворце спорта, как планировалось, а в концертном зале Тбилиси.
Стоимость билетов не изменится.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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