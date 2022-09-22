Галкин сообщил об отмене концерта в Грузии осенью 2022 года

Комик Максим Галкин заявил, что его концерт в Тбилиси, запланированный на осень 2022 года, отменён.

Ведущий, юморист и ведущий телевидения Максим Галкин заявил, что его выступление в главном городе Грузии Тбилиси не состоится осенью текущего года.

Комик сообщил, что концерт переносится на февраль 2023-го по техническим причинам. Такую информацию передает издание "Газета.ру".

Шоумен утверждает, что выступление состоится 11 февраля. Перенесена не только дата шоу, но и место проведения шоу. Галкин будет выступать не в Дворце спорта, как планировалось, а в концертном зале Тбилиси.

Стоимость билетов не изменится.