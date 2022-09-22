Пушилин: обмен пленными торопились провести до начала референдумов

22 сентября Денис Пушилин сообщил, что новый обмен пленными между Россией и Украиной был осуществлён в спешке.

Днём 22 сентября глава Донецкой Народной республики Денис Пушилин сообщил, что вчерашний обмен военнопленными между Россией и Украиной осуществлялся в спешном режиме, поскольку в Москве хотели, чтобы процедура обмена была полностью осуществлена до начала референдумов по присоединению к РФ Запорожской и Херсонской областей, а также республик Донбасса.

По словам Пушилина, в рамках обмена Россия получила 56 военнопленных включая политика Виктора Медведчука, в то время как Киеву были возвращены 215 солдат ВСУ.