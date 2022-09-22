Кудрявцева ответила согласием участвовать в частичной мобилизации
Телеведущая и актриса Лера Кудрявцева заявила, что примет участие в частичной мобилизации, если будет такая необходимость.
Ведущая ТВ Лера Кудрявцева сообщила, что готова участвовать в частичной мобилизации, если будет такая надобность.
В связи с ситуацией в мире все большее число известных личностей поддерживает спецоперацию РФ на Донбассе, демонстрируя себя патриотами родного государства.
Кудрявцева также не прошла мимо. В своем личном блоге в Телеграме знаменитость заявила, что желает участвовать в частичной мобилизации, если это будет нужно.
Лера написала: "Я всегда была эмпатом. Всегда переживала за все больше остальных. Клянусь! Я больше никогда не скажу, что меня нечем удивить.
Не хочу писать, но придется. Но. Меня лично не спрашивали, чего я хочу. Я живу в России и, если уж понадобится пойти бабам на фронт. Пойду. Все свободны".
Опубликовано: Наталья Гончарова
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