Кудрявцева ответила согласием участвовать в частичной мобилизации

Телеведущая и актриса Лера Кудрявцева заявила, что примет участие в частичной мобилизации, если будет такая необходимость.

Ведущая ТВ Лера Кудрявцева сообщила, что готова участвовать в частичной мобилизации, если будет такая надобность.

В связи с ситуацией в мире все большее число известных личностей поддерживает спецоперацию РФ на Донбассе, демонстрируя себя патриотами родного государства.

Кудрявцева также не прошла мимо. В своем личном блоге в Телеграме знаменитость заявила, что желает участвовать в частичной мобилизации, если это будет нужно.

Лера написала: "Я всегда была эмпатом. Всегда переживала за все больше остальных. Клянусь! Я больше никогда не скажу, что меня нечем удивить.

Не хочу писать, но придется. Но. Меня лично не спрашивали, чего я хочу. Я живу в России и, если уж понадобится пойти бабам на фронт. Пойду. Все свободны".