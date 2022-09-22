Der Spiegel: в Германии предлагают предоставить убежище дезертирам из России
Авторитетное издание Der Spiegel со ссылкой на немецких политиков сообщает, что правительство ФРГ рассматривает возможность предоставить убежище дезертирам из России.
Так, немецкие депутаты из партии «Зеленых» и Свободной демократической партии, входящие в правительственные коалиции ФРГ, выступили с предложением предоставления защиты убегающим от мобилизации россиянам. Депутат Йоханнес Вогель отметил, что под защиту может попасть любой россиянин, которому «грозит призыв и кто не хочет быть частью российской армии».
Вогель подчеркнул, что Германия должна быстро принять решение о предоставлении убежища оппонентам российской власти, а также «невинным дезертирам». Об этом он заявил на выступлении Свободной демократической партии в Бундестаге.
Мнение Вогеля разделяют и другие немецкие политики. Так, ответственный за внешнюю политику депутат от партии «Зеленых» Робин Вагенер заявил, что частичная мобилизация в России — большая угроза для всей Европы. По его словам, именно поэтому Германия должна защитить российских дезертиров и представить им временное убежище.
Страны Балтии с позицией немецких депутатов не согласны. Латвия и Эстония уже заявили, что не будут выдавать гуманитарные визы гражданам России, которые желают уклониться от частичной мобилизации. Напомним, под российскую мобилизацию попадут не менее 300 тысяч россиян.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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