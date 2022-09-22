Композитор Игорь Матвиенко удостоен звания народного артиста РФ

Продюсер основал такие любимые россиянами культовые группы, как «Любэ», «Фабрика», «Иванушки International», работал со многими другими звездами.

Советский и российский композитор, общественный деятель, продюсер Игорь Матвиенко удостоен звания народного артиста РФ, сообщает Указ Президента России.

Как отмечает Рамблер, Матвиенко внес огромный вклад в развитие русской культуры.

Продюсер - "отец"- основатель таких любимых россиянами культовых групп, как «Любэ», «Фабрика», «Иванушки International».

Он работал с группой «Город 312», воспитал ряд популярных исполнителей, в том числе - Викторию Дайнеко, Сати Казанову, Женю Белоусова и других. 

Ранее Матвиенко высказал свое мнение о рэпере Тимати. Композитор сказал, что не против был бы взять этого музыканта к себе в студию. 

Опубликовано: Светлана Гаврусева

 

 















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