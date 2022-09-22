В Запорожской области предотвратили покушение СБУ на Балицкого
В Запорожской области успешно предотвратили подготовленное СБУ покушение на главу региона Евгения Балицкого.
В четверг вечером, 22 сентября 2022 года, новостное агентство РИА, со ссылкой на заявление задержанного сотрудниками силовых структур жителя Мелитополя, сообщило о том, что на территории Запорожской области было предотвращено покушение на главу региона Евгения Балицкого.
Задержанный мелитополец рассказал, что СБУ вербовала жителей Запорожской области для посредничества в совершении покушения на Балицкого, используя для этого мессенджер Telegram.
Житель Мелитополя признался, что передал украинской стороне координаты и фотографии дома главы военно-гражданской администрации Запорожской области Евгения Балицкого, за что получил денежное вознаграждение в размере трёх тысяч гривен.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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