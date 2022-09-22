Нина Хрущева в роли первой леди Советского Союза

До прихода к власти Михаила Горбачева о супругах советских вождей простые люди мало чего знали, да и увидеть их рядом с мужем публично было практически невозможно.

Но среди загадок личной жизни вождей судьба Никиты Хрущева особенная: исследователи даже не могут сойтись на количестве женщин с которыми коммунистический вождь регистрировал официальный брак.

Однако достоверно известно, что последней женой почитателя кукурузы стала Нина Петровна Кухарчук, которая по происхождению была русинкой из Западной Украины. Нина и Никита стали вместе жить еще в первой половине 20-х годов, но официально узаконили свои отношения лишь в 1965.

За время неофициального сожительства член партии с 1920 года родила Никите Сергеевичу 3 детей, вместе с которыми успешно вырастила и детей вождя от первой (быстро скончавшейся) супруги.

Больших мест в карьере Нина Петровна не достигла, зато иногда все же сопровождала мужа в официальных поездках. И даже лично встречалась с Жаклин Кеннеди. Скончалась в 1984.