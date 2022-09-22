Нина Хрущева в роли первой леди Советского Союза
До прихода к власти Михаила Горбачева о супругах советских вождей простые люди мало чего знали, да и увидеть их рядом с мужем публично было практически невозможно.
Но среди загадок личной жизни вождей судьба Никиты Хрущева особенная: исследователи даже не могут сойтись на количестве женщин с которыми коммунистический вождь регистрировал официальный брак.
Однако достоверно известно, что последней женой почитателя кукурузы стала Нина Петровна Кухарчук, которая по происхождению была русинкой из Западной Украины. Нина и Никита стали вместе жить еще в первой половине 20-х годов, но официально узаконили свои отношения лишь в 1965.
За время неофициального сожительства член партии с 1920 года родила Никите Сергеевичу 3 детей, вместе с которыми успешно вырастила и детей вождя от первой (быстро скончавшейся) супруги.
Больших мест в карьере Нина Петровна не достигла, зато иногда все же сопровождала мужа в официальных поездках. И даже лично встречалась с Жаклин Кеннеди. Скончалась в 1984.
Опубликовано: Staalker
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