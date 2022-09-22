Американская разведка взломала телекоммуникационные сети Китая
Global Times сообщает, что агенты американской разведки взломали телекоммуникационную сеть Китая, получив контроль над неназванными китайскими операторами.
В частности, с помощью фишинговой атаки на один из государственных университетов по электронной почте получен удаленный доступ к сетям.
Сообщается, что хакеры получили доступ к конфиденциальной информации, включая протоколы передачи файлов и пароли.
Ранее Китай неоднократно обвинял американскую разведку в кибератаках. В ответ США выдвигали обвинения в адрес Пекина по поводу промышленного шпионажа.
В последнее время позиция Китая по этому вопросу стала более агрессивной. Были опубликованы отчеты китайских компаний о том, что в местных ИТ-системах было обнаружено вредоносное американское ПО.
Масштабы предполагаемого взлома пока остаются неясными.
Известно лишь, что учебное заведение, через которое произошел взлом – это Северо-Западный политехнический университет, в котором реализуются программы космических исследований и аэронавтики.
Сеть Китая в основном управляется тремя операторами связи — China Mobile Ltd., China Telecom Corp., China Unicom.
Опубликовано: Светлана Репина
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