Американская разведка взломала телекоммуникационные сети Китая

Global Times сообщает, что агенты американской разведки взломали телекоммуникационную сеть Китая, получив контроль над неназванными китайскими операторами.

В частности, с помощью фишинговой атаки на один из государственных университетов по электронной почте получен удаленный доступ к сетям.

Сообщается, что хакеры получили доступ к конфиденциальной информации, включая протоколы передачи файлов и пароли.

Ранее Китай неоднократно обвинял американскую разведку в кибератаках. В ответ США выдвигали обвинения в адрес Пекина по поводу промышленного шпионажа.

В последнее время позиция Китая по этому вопросу стала более агрессивной. Были опубликованы отчеты китайских компаний о том, что в местных ИТ-системах было обнаружено вредоносное американское ПО.

Масштабы предполагаемого взлома пока остаются неясными.

Известно лишь, что учебное заведение, через которое произошел взлом – это Северо-Западный политехнический университет, в котором реализуются программы космических исследований и аэронавтики.

Сеть Китая в основном управляется тремя операторами связи — China Mobile Ltd., China Telecom Corp., China Unicom.