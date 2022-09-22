Дана Борисова пытается отсудить у отца своей дочери алименты, а он жалуется на низкие доходы

46-летняя телеведущая призналась, что она все равно намерена вывести бывшего на чистую воду, и доказать, что тот обманывает суд.

Дана Борисова родила дочку Полину от бизнесмена Максима Аксенова, но отношения у пары быстро разладились. Родители школьницы много раз через суд боролись за право воспитания ребенка.

Теперь Дана опять пришла на заседание, чтобы добиться увеличения алиментов от отца ребенка. Сейчас их размер составляет 15 тысяч рублей, уточняет Космополитен.

Перед слушанием Борисова показала фото Аксенова, где он запечатлен в деловом костюме.

«Девочки, если кому-то нужно такое сокровище. Обращайтесь, дам телефончик. Из минусов: живет с мамой, зарплата 20 тысяч рублей. Плюсы: вилла в Испании и пентхаус в Геленджике, гендиректор фирмы с годовым оборотом в 56 миллионов», — улыбнулась звезда.

Дана высказала предположение, что "противоположная сторона" не придет. После заседания суда она огласила его результаты. По словам Даны, ей пришлось выслушать жалостливую историю от бывшего о его сложностях с финансами.

Она отметила, что доходы фирмы, в которой Максим работает гендиректором, значительно возросли. Однако Аксенов стоит на своем.

"История все та же. Он бедный, его бросили на деньги, дом в Испании он продал, а за эти деньги приобрел пентхаус в Геленджике. На нем не числится никакой транспорт, и при этом он ездит на джипе Mercedes-Benz, также в гараже стоит мотоцикл стоимостью в миллион рублей. А квартира, где живет, куплена в ипотеку, о чем свидетельствет справка", - сказала Дана.

И задалась вопросом, каково это - выплачивать 15 тысяч алиментов при ипотеке и доходах в 25 тысяч рублей?

Телеведущая намерена доказать обратное, и вывести бывшего на чистую воду. Следующее заседание по ее делу назначено на 16-е октября.