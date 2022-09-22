Эрдоган: проблема с обслуживанием карт «Мир» в Турции будет решена в ближайшее время
Президент Турции заявил, что проблемы с обслуживанием в стране карт российской платежной системы «Мир» будут рассмотрены на правительственном совещании 23 сентября.
Агентство Anadolu передает заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, в котором он сообщил о том, что проблема обслуживания банковских карт российской платежной системы "Мир" будет рассмотрена на заседании правительства 23 сентября 2022 года.
"Этот вопрос анализируется. На совещании в Стамбуле в пятницу мы примем решение", — сказал Эрдоган.
Ранее сообщалось, что крупные турецкие банки объявили о приостановке использования карт "Мир". Финансовые учреждения сослались на заявление министерства финансов США о вторичных санкциях, которые грозят организациям сотрудничающих с российской платежной системой.
Опубликовано: Максим Алексеев
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