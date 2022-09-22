Военный комиссар Москвы подписал приказ о мобилизации
Согласно этому документу частичная мобилизация будет действовать на территории Москвы с 9 часов утра 21 сентября. Информации о дате окончания мобилизации не приводится.
Военком Москвы Виктор Щепилов издал приказ «Об объявлении мобилизации». В документе говорится, что все военнообязанные (солдаты и матросы запаса, мичманы, прапорщики, офицеры и пр.), получившие повестки из военкомата, должны явиться в указанное место и в назначенное время.
Приказ не содержит запрета на выезд из города для тех, кто числится в запасе, но пока не получил предписание явиться в военкомат. В этом главное отличие документа от аналогичных приказов в других регионах, где такой запрет прописан изначально.
Опубликовано: Алексей Гладкий
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