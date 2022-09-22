Революционная гвардия Ирана готова усилить подавление протестов

Иранская Революционная гвардия выпустила предупреждение по поводу протестов, пригрозив привлечь к ответственности их организаторов и участников.

В заявлении Революционной гвардии говорится, что судебным органам необходимо привлекать к ответственности тех, кто распространяет ложные слухи и новости.

Причиной массовых протестов в стране стала смерть 22-летней девушки после того, как ее задержала полиция за неправильное ношение хиджаба.

Судя по этому предупреждению, подавление демонстраций в стране может быть усилено. Вместе с тем гвардейцы выразили соболезнования семье погибшей девушки.

Голамхосейн Мохсени Эджеи, возглавляющий судебную систему Ирана, дал указание незамедлительно принять меры по делам участников протестов.

В Тегеране и других городах страны протестующие поджигали полицейские автомобили и участки, были нападения на сотрудников службы безопасности.

Многие женщины в знак протеста публично стригли волосы и сжигали хиджабы, мужчины поддерживали их.

Ожидается, что протестные акции будут продолжаться. Власти Ирана заблокировали интернет, опасаясь нарастания протестов.