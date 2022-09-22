Революционная гвардия Ирана готова усилить подавление протестов
Иранская Революционная гвардия выпустила предупреждение по поводу протестов, пригрозив привлечь к ответственности их организаторов и участников.
В заявлении Революционной гвардии говорится, что судебным органам необходимо привлекать к ответственности тех, кто распространяет ложные слухи и новости.
Причиной массовых протестов в стране стала смерть 22-летней девушки после того, как ее задержала полиция за неправильное ношение хиджаба.
Судя по этому предупреждению, подавление демонстраций в стране может быть усилено. Вместе с тем гвардейцы выразили соболезнования семье погибшей девушки.
Голамхосейн Мохсени Эджеи, возглавляющий судебную систему Ирана, дал указание незамедлительно принять меры по делам участников протестов.
В Тегеране и других городах страны протестующие поджигали полицейские автомобили и участки, были нападения на сотрудников службы безопасности.
Многие женщины в знак протеста публично стригли волосы и сжигали хиджабы, мужчины поддерживали их.
Ожидается, что протестные акции будут продолжаться. Власти Ирана заблокировали интернет, опасаясь нарастания протестов.
Опубликовано: Светлана Репина
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