Индия неожиданно сократила закупки российской нефти

С февраля нынешнего года Индия покупала большие объемы российской нефти, поскольку энергоносители предлагались с хорошей скидкой.

Однако в сентябре страна планирует сократить закупки. При этом Индия намерена наращивать поставки с Ближнего Востока и из Африки.

Ранее Индия не была крупным покупателем нефти в России. Но после того, как Запад перестал покупать энергоносители в РФ, индийское направление стало ключевым в российском энергетическом экспорте.

Но сейчас нефть из России не выглядит привлекательной для Индии, поскольку фрахтовые ставки заметно выросли.

К тому же нефть с Ближнего Востока доставляется в Индию за неделю, а с Дальнего Востока она идет около месяца.

Индийские нефтеперерабатывающие предприятия отказываются от российской нефти ВСТО. С учетом стоимости фрахта она оказалась на 5-7 долларов дороже поставок из ОАЭ.

Всего несколько месяцев назад Россия вышла на второе место по объему поставок нефти в Индию, обогнав Саудовскую Аравию.

Поскольку индийская сторона отказывается от российской нефти, можно предположить, что поставки энергоносителя в Китай увеличатся.