Индия неожиданно сократила закупки российской нефти
С февраля нынешнего года Индия покупала большие объемы российской нефти, поскольку энергоносители предлагались с хорошей скидкой.
Однако в сентябре страна планирует сократить закупки. При этом Индия намерена наращивать поставки с Ближнего Востока и из Африки.
Ранее Индия не была крупным покупателем нефти в России. Но после того, как Запад перестал покупать энергоносители в РФ, индийское направление стало ключевым в российском энергетическом экспорте.
Но сейчас нефть из России не выглядит привлекательной для Индии, поскольку фрахтовые ставки заметно выросли.
К тому же нефть с Ближнего Востока доставляется в Индию за неделю, а с Дальнего Востока она идет около месяца.
Индийские нефтеперерабатывающие предприятия отказываются от российской нефти ВСТО. С учетом стоимости фрахта она оказалась на 5-7 долларов дороже поставок из ОАЭ.
Всего несколько месяцев назад Россия вышла на второе место по объему поставок нефти в Индию, обогнав Саудовскую Аравию.
Поскольку индийская сторона отказывается от российской нефти, можно предположить, что поставки энергоносителя в Китай увеличатся.
Опубликовано: Светлана Репина
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Пушилин: Украина готовит контрнаступление на севере ДНР, ситуация крайне сложная
Путин удовлетворён участием Бен Сальмана в освобождении иностранцев, воевавших за ВСУ
Скибицкий: Россия примент ядерное оружие для остановки наступления ВСУ
Макрон: только уважительный диалог с Россией может быть полезен
Рябков: Россия одобрила назначение Линн Трейси послом США в РФ